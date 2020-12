Grecia: delegazione presso Consiglio d'Europa accoglie con favore risoluzione su Santa Sofia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sulla decisione della Turchia di convertire Santa Sofia in moschea, il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis ha parlato di una azione diretta contro l’Europa”. Durante una conferenza stampa ad Atene con il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, lo scorso 14 luglio Mitsotakis ha detto: "Le provocazioni della Turchia, che sono molte, non sono dirette solo ai nostri due paesi, la Grecia e Cipro, ma anche all'Europa", ha affermato il premier greco sottolineando come la decisione del Consiglio di Stato turco sia “fuori dalla cornice del diritto internazionale", pur rilevando che "è diretto contro l'Europa". Secondo il premier di Atene, “la questione richiede una risposta europea". Mitsotakis ha dichiarato che Atene è pronta a “reazioni più dinamiche". Il primo ministro di Atene ha anche parlato della "decisione senza precedenti su Santa Sofia, che ci ferisce come cristiani ortodossi ma anche come cittadini del mondo". Il capo di governo ellenico ha affermato che la Turchia costituisce una “minaccia per la stabilità in tutta la regione", aggiungendo che "la Grecia e Cipro non hanno mai respinto il dialogo in buona fede basato sui principi del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e le relazioni di buon vicinato". (segue) (Gra)