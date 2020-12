Grecia: delegazione presso Consiglio d'Europa accoglie con favore risoluzione su Santa Sofia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Anastasiades ha sollevato la questione della violazione del diritto internazionale da parte della Turchia sulla questione di Santa Sofia: "Cerchiamo il dialogo per la pace e la stabilità nella regione. Non provochiamo, ma siamo provocati. Ma non la Grecia o Cipro, ma l'intera Europa”. Il presidente cipriota ha confermato "l'eccellente coordinamento dei due governi" e ha parlato della "determinazione comune ad affrontare l'aggressione dei turchi, non attraverso una sfida ma con il dialogo, attraverso un intervento europeo con sostanza, che porterà alla pace e al rispetto del diritto internazionale”. “Non permetteremo alle intenzioni della Turchia di prevalere, né soccomberemo alla provocazione di creare una crisi non necessaria. Andremo avanti per vedere come l'Ue può essere attivata più efficacemente, chiederemo le sensibilità dei nostri partner europei, non solo per le violazioni del diritto internazionale e dei valori europei, ma anche per ciò che nessuno si aspettava da uno stato secolare: la trasformazione di Santa Sofia in moschea”, ha sottolineato il capo di Stato cipriota. Anastasiades ha ribadito la posizione secondo cui “Santa Sofia appartiene agli ortodossi, ai cattolici e ai protestanti di tutto il mondo che rispettano il patrimonio culturale”. (Gra)