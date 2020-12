Brexit: fonti stampa, possibile colloquio Johnson-von der Leyen per sbloccare trattative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen avranno una conversazione per provare a sbloccare la situazione di stallo creatasi intorno ai negoziati sulla Brexit. Lo rende noto l'emittente pubblica "Bbc", rivelando come i due leader siano stati chiamati direttamente in causa dopo che i negoziatori di Regno Unito e Ue hanno riaffermando le "significative divergenze" esistenti fra le parti. Il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ha rilevato come esistono ancora dei margini per la conclusione di un accordo in merito alla Brexit. "Manteniamo la calma, come sempre, e se c'è ancora una possibilità di concludere un accordo, lo vedremo", ha detto Barnier, mentre si preparava a far ritorno a Bruxelles. (Rel)