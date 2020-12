Roma: minaccia personale medico e poliziotti nella stazione Termini, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne italiano è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini, per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato ai beni dello Stato. Il tutto è avvenuto alla Stazione Termini, quando una pattuglia è intervenuta su indicazione di personale ferroviario, che ha segnalato una persona che pretendeva di uscire dalla zona binari, da un accesso bloccato e si rifiutava di allontanarsi dallo scalo, nonostante fosse stato invitato diverse volte a seguire il percorso prestabilito. All'atto del controllo da parte dei poliziotti, l'uomo ha assunto da subito un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, che si è protratto anche all'interno degli uffici di Polizia, dove ha addirittura danneggiato una porta. Nell'occorso è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 che giunti sul posto sono stati a loro volta offesi e minacciati. Trasportato in ospedale, dopo le cure del caso, per il 33enne sono scattate le manette. (Rer)