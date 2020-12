Canada: dopo convocazione ambasciatore in India, Trudeau ribadisce sostegno a protesta pacifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Anurag Srivastava, ha subito respinto i commenti del premier canadese come “ingiustificati” e sottolineato che si tratta di “affari interni di un paese democratico”. Ieri l’ambasciatore canadese è stato convocato dal ministero degli Esteri indiano e “informato che i commenti del primo ministro canadese e di alcuni ministri del governo e membri del parlamento su questioni relative agli agricoltori indiani costituiscono un’interferenza inaccettabile”, come ha riferito un comunicato del dicastero. “Tali azioni, se proseguissero, avrebbero un impatto gravemente dannoso sui legami tra India e Canada”, ha avvertito Nuova Delhi. “Questi commenti hanno incoraggiato raduni di estremisti di fronte alla nostra ambasciata e ai nostri consolati in Canada che sollevano questioni di sicurezza. Ci aspettiamo che il governo canadese garantisca pienamente la sicurezza del personale diplomatico indiano e che i suoi leader politici si astengano da pronunciamenti che legittimino l’attivismo estremista”, conclude la nota. (Res)