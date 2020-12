Milano: Comune per Giornata mondiale suolo, negli ultimi mesi recuperati oltre 27mila metri quadrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oltre 27mila metri quadrati di aree depavimentate e convertite in zone verdi. È il bilancio degli interventi realizzati e avviati negli ultimi mesi nell'ambito del piano dell'amministrazione comunale di Milano per incrementare le qualità ecologiche, sociali e strutturali degli spazi pubblici. Per rinverdire in maniera capillare la città, infatti, oltre alla realizzazione di nuovi parchi, giardini e aree alberate, il Comune - fa sapere una nota di Palazzo Marino - sta lavorando alla conversione delle aree grigie impermeabili in zone verdi, adattando aree inospitali a funzioni ecologiche e sociali. Si tratta di viali, spartitraffico, allargamenti di marciapiedi, zone 30, rotonde ma anche piazze e isole pedonali rinaturalizzate. Uno degli interventi in corso di ultimazione riguarda via Bach, la strada che collega via Bocconi e via Vittadini al confine con il parco Ravizza, dove questa mattina, in occasione della Giornata mondiale del suolo, si sono incontrati l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, la presidente regionale di Legambiente Barbara Meggetto e il consigliere delegato dell'università Bocconi Riccardo Taranto. Il progetto, realizzato dall'Università nell'ambito dei lavori per l'ampliamento, fa tornare via Bach al suo uso originario connettendola al parco e completandone in maniera organica e funzionale il disegno originario. Il parterre centrale fino a poco tempo fa completamente asfaltato è diventato un prato verde, ai lati del quale rimangono le connessioni pedonali e ciclabili esistenti.