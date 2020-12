Milano: Comune per Giornata mondiale suolo, negli ultimi mesi recuperati oltre 27mila metri quadrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste azioni, che saranno sempre più capillari e intense, sono fondamentali nello sviluppo di una città che vuole sempre meno cemento e più verde – dichiara l'assessore all'Urbanistica, verde e agricoltura Pierfrancesco Maran -. Se da un lato con ForestaMi stiamo lavorando per portare tre milioni di nuovi alberi nella città metropolitana entro il 2030, dall'altro interveniamo in maniera puntuale sulla città densificata per renderla più vivibile e sostenibile. Anche nel Piano di governo del territorio, che prevede una riduzione del quattro per cento del consumo di suolo rispetto al Piano precedente, abbiamo introdotto importanti novità che vogliono portare alla depavimentazione e liberazione di nuove aree permeabili". "Poniamo una cura specifica a inserire elementi di depavimentazione in tutte le progettazioni di interventi di riqualificazione di quartieri, zone 30, strade e piazze - aggiunge Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori pubblici - motivati dalla realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità come piste e percorsi ciclabili, strade e marciapiedi, interventi di sicurezza stradale e moderazione della velocità. In questo modo si promuove una capillarità di cambiamento della città, anche con interventi di ridotta dimensione, ma inseriti nei quartieri tra le case, intendendo così comunicare un'attenzione trasversale introdotta in maniera sistematica nella cura della città. Lavorare in sinergia tra aree dell'amministrazione ci consente di coniugare esigenze diverse per dare ai cittadini strade più sicure ma anche più verde, più spazio vivibile, più mobilità sostenibile e diamo un piccolo alla battaglia contro il cambiamento climatico". (segue) (com)