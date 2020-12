Milano: Comune per Giornata mondiale suolo, negli ultimi mesi recuperati oltre 27mila metri quadrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso, per esempio, i lavori nell'area compresa all'incrocio tra via Brunacci e via Torricelli, con nuovo attraversamento pedonale rialzato, la realizzazione di aiuole verdi, la posa di nuovi alberi e una pavimentazione in pietra. L'obiettivo è migliorare gli spazi davanti alle scuole per avere più sicurezza stradale, maggiore vivibilità degli spazi pedonali, aree verdi, alberi. E poi anche la realizzazione della zona 30 in QT8 con nuovi spartitraffico verdi, utili per la sicurezza stradale e per l'ambiente. I principali benefici della depavimentazione riguardano gli effetti sul microclima urbano, l'attenuazione del fenomeno delle isole di calore durante le stagioni estive, la riduzione dei deflussi per una maggiore sicurezza idraulica, favorendo il drenaggio urbano sostenibile e aumentando la capacità adattiva delle città in occasione degli eventi meteorologici estremi, oltre agli effetti benefici sulla biodiversità urbana e sul benessere umano, creando momenti di aggregazione e socialità a servizio delle persone. L'amministrazione ha avviato un gruppo di lavoro per l'individuazione e progettazione di futuri interventi pilota dall'alto valore ambientale, che facciano utilizzo di soluzioni innovative quali Nature based solutions e Sistemi urbani di drenaggio sostenibile, al fine di orientare la progettazione futura e portare la città di Milano a divenire una best practice a livello nazionale ed internazionale. Agli interventi del Comune si affiancheranno gli interventi urbanistici previsti, in un processo che punta a rendere la depavimentazione lo standard di riferimento ogni qual volta si interviene per la riqualificazione di aree pubbliche. (com)