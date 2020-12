Cultura: Raggi, l'Opera a Roma non si ferma e va in televisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Opera a Roma non si ferma, "così come non si è fermata quest’estate con l’apertura straordinaria del Teatro al Circo Massimo". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Oggi -si legge anche- inauguriamo la stagione 2020/21 con 'Il Barbiere di Siviglia', che verrà trasmesso questo pomeriggio su Rai3 alle ore 16.15. Con una produzione cinematografica e il Teatro Costanzi trasformato in un set, potremo seguire e ammirare il capolavoro di Gioacchino Rossini, i protagonisti in scena, i musicisti, le scenografie, i costumi e le luci, sedendoci idealmente sulle poltrone del Teatro per ascoltare i meravigliosi brani eseguiti dall’orchestra. Questo significa vincere la sfida della pandemia: affrontare le criticità e trovare soluzioni per andare avanti in sicurezza. Grazie al nuovo allestimento ideato e realizzato dal Teatro dell’Opera di Roma, gli artisti potranno esibirsi in presenza e il pubblico seguire da casa. Questo spettacolo tornerà in onda su Rai 5 la sera di Capodanno". (Com)