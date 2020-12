Lombardia: Fontana, volontari preziosi e insostituibili, Regione è al vostro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie, grazie e ancora grazie a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno aiutano chi ha bisogno". Inizia così il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della Giornata mondiale del Volontariato. "La vostra generosità e il vostro sostegno - prosegue Fontana rivolgendosi ai volontari - sono preziosi e insostituibili alla comunità, Regione Lombardia è al vostro fianco e fa tutto il possibile per sostenervi". (com)