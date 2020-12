Legge Bilancio: Vianello (M5s), emendamento per integrazione salariale 1700 lavoratori Ilva in Cigs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'integrazione salariale per i circa 1700 lavoratori cassintegrati Ilva in Amministrazione straordinaria va garantita anche per il prossimo anno. Per questa ragione ho presentato nella legge di Bilancio un emendamento che prevede la proroga della misura anche per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro". Lo dichiara il deputato tarantino del M5s Giovanni Vianello. "L'integrazione salariale, di cui mi sono già fatto promotore sempre tramite emendamento nel passato decreto Milleproroghe, continua a essere una misura fondamentale a tutela della dignità degli operai che, a maggior ragione in un contesto ambientale e lavorativo complesso come quello dello stabilimento siderurgico di Taranto, devono poter contare sull'estensione di questo importante sostegno al reddito. Mi auguro che l'emendamento possa proseguire il suo iter con esito positivo, lo Stato ha il dovere di intervenire sui lavoratori di Taranto anche tramite quest'ulteriore riconoscimento economico". (Com)