Agricoltura: assessore lombardo Rolfi, piano nazionale nutrie inconcludente, ci sono zero euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nutria in Lombardia, e nel resto della Pianura Padana, sta generando danni incalcolabili alle aziende agricole e alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane, rischiando di contaminare i cicli produttivi dei nostri prodotti agroalimentari. Questo roditore rappresenta inoltre un pericolo per l'uomo perché i tunnel che scava causano cedimenti degli argini e dei terreni. Il tempo delle chiacchiere è finito. Ora servono azioni concrete. Per questo la Regione Lombardia chiederà ufficialmente al governo l'istituzione di un fondo nazionale dedicato al contenimento di questa specie. È ormai una emergenza per il mondo agricolo". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, commentando lo schema di decreto sul Piano di gestione nazionale della nutria presentato dal governo. "Il documento presentato dal ministro Costa alle Regioni - aggiunge Rolfi - contiene tante belle parole e intenzioni, ma prevede zero euro per gli interventi. Il Piano di gestione della nutria invece può essere efficace solo se vengono resi disponibili specifici fondi a livello statale, da destinarsi e ripartirsi alle Regioni dotate di piano di contenimento regionale. È necessario coordinare le forze tra istituzioni, associazioni di categoria ed enti coinvolti come parchi e consorzi di bonifica". (segue) (com)