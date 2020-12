Sociale: Catalfo, grazie a volontariato per impegno e dedizione profuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per la dedizione e l'impegno profuso, soprattutto nella fase delicata che il Paese sta affrontando". Così il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel messaggio inviato in occasione della 35° Giornata internazionale del volontariato e dell'evento organizzato da Forum Terzo Settore, CSVnet e Caritas. "La giornata a voi dedicata vede quest'anno la nostra Repubblica affrontare l'emergenza epidemiologica in atto. Uso non a caso il termine Repubblica perché in essa i padri costituenti hanno voluto racchiudere tutte le componenti della nostra comunità, non solo le istituzioni pubbliche ma anche le tante realtà del pluralismo sociale, come fattore fondamentale della società", prosegue la ministra. "Proprio in questi mesi, abbiamo potuto toccare con mano quanto sia stato importante, per superare i momenti più difficili dell'emergenza, la partecipazione dei diversi attori della società civile, tra i quali spicca il Terzo settore. Gli Ets hanno difatti profuso uno sforzo importante nella fase di contenimento, principalmente nel settore socio-sanitario e nella protezione civile. Il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore - aggiunge Catalfo - sarà altrettanto importante nel post-emergenza, in quanto esse rappresentano un enorme patrimonio, in termini di capitale umano e sociale, il cui apporto, a partire dal livello locale, sarà essenziale nell'impegnativa fase di ripresa del Paese". (Rin)