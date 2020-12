Lombardia: Fontana, già partiti 5.000 bonifici per 6,6 milioni di euro a micro imprese escluse da dl Ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati già erogati circa 5.000 bonifici alle microimprese lombarde escluse dai dl Ristori del governo. Si tratta - spiega una nota di Palazzo Lombardia - del primo flusso di pagamenti degli indennizzi che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e la giunta mettono a disposizione delle filiere produttive che stanno soffrendo particolarmente gli effetti della crisi economica. "Nel segno della concretezza e della immediatezza – commenta Fontana in una nota - sono stati già disposti bonifici a favore di circa 5.000 su circa 19.100 microimprese che hanno presentato correttamente la domanda di sussidio regionale dell'Avviso 1, per un valore totale di oltre 6,6 milioni di euro. Con la stessa tempestività seguiranno gli altri flussi di pagamenti fini a completare l'erogazione di tutti i sussidi dell'Avviso 1 che ammontano a circa 28 milioni". "Il pacchetto di aiuti che abbiamo chiamato 'Rilancio Lombardia' – spiega il presidente – tiene conto delle necessità delle microimprese e mette a disposizione, da subito, risorse vitali per una parte importante del sistema economico della nostra regione". Il piano "Rilancio Lombardia", recentemente rifinanziato dalla giunta regionale, mette a disposizione oltre 210 milioni di risorse e ha una sua articolazione specifica negli Avvisi che rientrano, in questo caso, nell'azione "Sì Lombardia". (segue) (com)