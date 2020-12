Lombardia: Fontana, già partiti 5.000 bonifici per 6,6 milioni di euro a micro imprese escluse da dl Ristori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interventi – prosegue Fontana - a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese lombarde ispirati a tre principi fondamentali. Il primo è quello di 'non lasciare indietro nessuno' integrando i ristori governativi evidentemente insufficienti per le microimprese e destinando supporto anche a quelle platee completamente dimenticate dal governo come quelle dei lavoratori autonomi senza partita Iva". "Il secondo principio ispiratore – rimarca il presidente - è quello della semplificazione burocratica, come dimostrato dal fatto che in appena cinque giorni lavorativi sono state presentate oltre 19 domande interamente on line, senza necessità di allegare alcuna autocertificazione. Il terzo principio è quello della rapidità di esecuzione: avevamo previsto di fare arrivare i bonifici entro Natale e la partenza di questo primo flusso di pagamenti è la prova migliore di qualunque altra parola". Il primo flusso di pagamenti è partito a cinque giorni dalla chiusura del primo Avviso. Allo stesso modo - assicura Regione Lombardia - funzionerà l'Avviso 1-bis che aprirà la piattaforma di presentazione delle domande dal 9 al 15 dicembre, con un ulteriore stanziamento complessivo di 43,7 milioni di euro sempre a sostegno delle micro imprese lombarde di altre filiere produttive particolarmente penalizzate dalla crisi economica conseguente a quella sanitaria. (com)