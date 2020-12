Torino: davanti a Porta Nuova il presepe di Luzzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 8 dicembre, in piazza Carlo Felice, davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino, saranno illuminati il presepe di Emanuele Luzzati e un fiabesco faggio pendulo. Lo rende noto il Comune. Il suggestivo Presepio, ideato dall’illustre scenografo e ceramista ligure Emanuele Luzzati, che dal 1997 ‘accompagna’ i torinesi durante il periodo natalizio, quest'anno torna al suo luogo d'origine, nei giardini Sambuy. Le sagome, dipinte su legno con inserti di stoffe legati alla tradizione natalizia cristiana, creano un gioco di figure illuminate che si rincorrono per un'opera dallo straordinario impatto scenico. Il Presepio è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione Teatro Regio Torino. Quest'anno, inoltre, grazie all’impegno di Iren e Amiat, accanto al Presepe un faro illuminerà il fiabesco faggio pendulo a lato e riflesso nella storica fontana all'entrata di via Roma. (Rpi)