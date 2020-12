Cultura: al Quartaccio di Roma la seconda edizione del festival europeo della poesia ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 9 al 12 dicembre si svolgerà la seconda edizione del Festival Europeo di Poesia Ambientale - European Green Poetry Festival. Una maratona letteraria e ambientalista, con reading, incontri con autori, eventi che saranno fruibili on line, in diretta streaming. Belle e simboliche le location in cui gli eventi si svolgeranno, a Roma: la Biblioteca Quarticciolo, il Teatro Quarticciolo e il Museo dell’Altro e dell’Altrove. Tra i poeti e gli artisti italiani ed europei che parteciperanno agli eventi, insieme a studiosi, critici e letterati: Giuseppe Cederna, Valerio Magrelli, Andrea Satta, Antonella Anedda, Mariangela Gualtieri, José Manuel Lucía Megías, Eliza Macadan e Jarosław Mikołajewski. (Com)