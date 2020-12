Vietnam-Italia: Giornata del contemporaneo, due mostre promosse dall'ambasciata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XVI edizione della Giornata del contemporaneo, che si celebra oggi, sabato 5 dicembre, l'ambasciata d'Italia in Vietnam ha promosso le iniziative "Italy through the lens of Vietnamese contemporary artists" e "Garden of Unknowing". Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. Dal 28 novembre al 6 dicembre, presso Casa Italia di Hanoi è esposta la prima mostra personale della giovane pittrice vietnamita Trinh Cam Nhi, laureatasi nel 2019 presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Inoltre, non potendo far venire artisti dall’Italia a causa dell'attuale situazione sanitaria, l’ambasciata ha lanciato un concorso tra giovani artisti vietnamiti sul tema "Italy through the lens of Vietnamese contemporary artists". Ai partecipanti è stato richiesto di produrre un’opera d’arte contemporanea (quadro o scultura) ispirata al nostro Paese. L’iniziativa, realizzata insieme al Vietnam Institute of Culture and Art Studies (Vicas), si pone il duplice obiettivo di promuovere l’immagine dell’arte contemporanea italiana in Vietnam e offrire ad artisti vietnamiti emergenti l’opportunità di presentare le proprie opere a un pubblico internazionale. Gli artisti che hanno aderito al concorso sono stati ben trentadue. (segue) (Com)