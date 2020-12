Vietnam-Italia: Giornata del contemporaneo, due mostre promosse dall'ambasciata italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione giudicatrice è composta da tre membri: Anna Mattirolo (membro del Comitato scientifico di Collezione Farnesina), Bui Quang Thang (per il Vicas) e il primo segretario Paolo Epifani (come rappresentante dell’ambasciata). La commissione ha aggiudicato la vittoria del concorso all’opera "The Utopia Land", dell’artista Nguyen Xuan Lam. Ha inoltre ritenuto di particolare pregio altre due opere presentate al concorso: "Tarantella Dance under the Moon", dell’artista Phung Van Tue, e "Quan Am down the Mountain", degli artisti Vu Do & Quynh Chu. Le opere premiate andranno a incrementare la dotazione artistica dell’ambasciata d’Italia in Vietnam. Tutte le opere partecipanti verranno inoltre presentate al pubblico in una mostra che verrà allestita presso Casa Italia dall’8 all’11 dicembre. La cerimonia di inaugurazione e premiazione avrà luogo l’8 dicembre alle ore 17. (Com)