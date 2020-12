Ue: Renzi, voto su Mes non riserverà sorprese ma se va sotto M5s responsabili della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sul salva-Stati del 9 dicembre non dovrebbe riservare sorprese, ma in caso contrario, "è naturale che il presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista su "La Stampa". "Se dovessero prevalere i no la responsabilità della crisi sarebbe tutta sulle spalle del M5s. La partita riguarda loro, certamente non il Pd e neppure Italia Viva", aggiunge Renzi. E parlando di un possibile rimpasto di governo, per il leader di Iv il "tema è chiuso" dopo l'aver "sentito Conte dire, nel giorno in cui abbiamo avuto mille morti che lui dispone dei migliori ministri. Io ne prendo atto". (Rin)