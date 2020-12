Roma: le condanne diventano esecutive, arrestati due spacciatori ad Acilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su disposizione della Corte d’Appello di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato ad Acilia un 73enne romano. L’uomo, già ristretto agli arresti domiciliari, è stato infatti condannato in via definitiva ad oltre 7 anni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti. L’uomo è stato prelevato dai militari che lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Rieti. Un altro spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Roma. Si tratta di un pregiudicato 33enne condannato in via definitiva ad oltre 2 anni di reclusione, è stato rintracciato dai Carabinieri che lo hanno ristretto presso la sua abitazione di Acilia.(Rer)