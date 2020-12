Kuwait: al via le elezioni parlamentari, le prime dopo la salita al potere dell’emiro Nawaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via oggi in Kuwait le elezioni parlamentari, le prime dalla salita al potere del nuovo emiro Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah. Alle urne sono chiamati a votare 567.694 aventi diritto. Una delle principali differenze rispetto alle passate elezioni è costituita dalle restrizioni Covid-19 che sono state durante la campagna elettorale una barriera fisica tra candidati ed elettori. Inoltre, la pandemia ha esacerbato diversi problemi preesistenti, dalla corruzione e alla cattiva gestione dei fondi pubblici alla complicatezza del sistema burocratico statale e del sistema educativo non efficiente. Alla chiusura delle registrazioni, il 4 novembre, i candidati erano 395, di cui 33 donne. Da allora, 54 candidati si sono dimessi, due dei quali donne, portando il totale a 342 che si sfideranno per ottenere i 50 seggi disponibili nell’Assemblea. Secondo la legge elettorale kuwaitiana, i candidati in corsa per il parlamento possono dimettersi fino a sette giorni prima della data prevista per le elezioni. (segue) (Res)