Kuwait: al via le elezioni parlamentari, le prime dopo la salita al potere dell’emiro Nawaf (2)

- Il Kuwait ha una vivace vita politica con un parlamento eletto per quattro anni che gode di ampi poteri legislativi. Le controversie politiche sono spesso combattute apertamente. I partiti non sono né banditi né riconosciuti ufficialmente, tuttavia molti gruppi, inclusi gli islamisti, operano liberamente come partiti de facto. Con l'opposizione islamista indebolita negli ultimi anni, non sono previsti grandi cambiamenti politici. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 la campagna elettorale di quest'anno è stata combattuta principalmente sui social network e sui media. I tweet, i video di Snapchat, le "vite" di Instagram e le riunioni elettorali tramite Zoom hanno preso il posto della tradizionale campagna elettorale, e i candidati hanno dirottato i soldi risparmiati per le sontuose cene offerte ai propri sostenitori in campagne virtuali. I temi di questa campagna elettorale sono stati quelli che caratterizzano ormai da almeno un decennio la corsa al parlamento: lotta alla corruzione, occupazione giovanile, libertà di espressione, alloggi, istruzione e la spinosa questione dei "bidoon", la minoranza apolide del Kuwait. (segue) (Res)