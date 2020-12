Kuwait: al via le elezioni parlamentari, le prime dopo la salita al potere dell’emiro Nawaf (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La novità di quest’anno è l’alta partecipazione di donne alla corsa elettorale. Sono infatti passati circa 15 anni da quando alle donne è stato concesso il diritto di votare e partecipare alle elezioni in Kuwait, ma la loro partecipazione alla vita politica rimane minima. Nell'ultimo mandato parlamentare quadriennale, iniziato nel dicembre 2016, solo una donna, Safaa al Hashem, è stata eletta tra i 50 membri dell'Assemblea nazionale del paese, mentre nessuna candidata ha mai tentato la corsa alle elezioni municipali. Nel tentativo di aumentare la rappresentanza delle donne in vista delle elezioni legislative cinque attivisti kuwaitiani hanno lanciato a settembre Mudhawi's List, una piattaforma unica nel suo genere nello stato del Golfo per aiutare le donne a raggiungere posizioni elettive, sia nell'assemblea sia nei consigli comunali, sindacati studenteschi, consigli di associazioni sportive e organizzazioni non governative. (segue) (Res)