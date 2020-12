Kuwait: al via le elezioni parlamentari, le prime dopo la salita al potere dell’emiro Nawaf (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmad Deyain, segretario generale del gruppo di opposizione Kuwait Progressive Movement, ha dichiarato ai media che si attende un'affluenza alle urne inferiore rispetto agli anni precedenti a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Dal 2009 al 2013, e in particolare dopo le rivolte della Primavera araba del 2011, il Paese ha attraversato un periodo di turbolenze politiche, con parlamenti e gabinetti di governo sciolti più volte a seguito di controversie tra deputati e governo, casi di corruzione e nepotismo. "Il Kuwait sta ancora attraversando una crisi politica dal 2011 e non abbiamo ancora voltato quella pagina”, ha dichiarato il politico. “Ci sono ancora controversie sul sistema elettorale e sulla cattiva gestione dei fondi statali. Deyain si aspetta che alcuni parlamentari della nuova Assemblea nazionale saranno “più dinamici” rispetto al passato nel tentativo di risolvere diverse problematiche che affliggono il Paese, in particolare la crisi economica. Il Kuwait è stato il primo stato arabo del Golfo ad adottare un sistema parlamentare nel 1962 e le donne nel 2005 hanno ottenuto il diritto di voto e di candidarsi alle elezioni. (Res)