Torino: Thyssen, domani consegna del Memoriale a famiglie delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, domenica 6 dicembre, alle ore 10, al cimitero Monumentale (ingresso corso regio Parco 90), a Torino, si terrà - nel rispetto delle normativa anti Covid - la cerimonia in ricordo delle vittime ThyssenKrupp. Sarà consegnato alle famiglie e alla cittadinanza il "Memoriale" a loro dedicato. Parteciperà la sindaca Chiara Appendino. Sono trascorsi 13 anni da quella tragica notte in cui persero la vita Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi e Rocco Marzo. Una ferita ancora aperta per i parenti e la Città che oltre a chiedere giustizia vogliono mantenere viva la memoria delle sette vittime e tenere alta l’attenzione sulla sicurezza affinché non debbano più esserci caduti sul lavoro. Domenica mattina ci saranno due momenti distinti della cerimonia: il primo alle 10 davanti alla lapide che riporta i loro nomi e dove sono sepolti cinque dei sette operai, presso il Giardino della Quiete, a cui, oltre ai famigliari interverrà la Sindaca. A seguire, a poca distanza dalle attuali sepolture, ci sarà la consegna del “Memoriale”, realizzato da AFC in collaborazione con il Comune, che sorge davanti al campo dei Caduti sul lavoro. Un luogo simbolo di ricordo per le famiglie colpite dalla tragedia del 6 dicembre 2007, ma anche un monumento per la collettività intera che serva a mantenere vive la memoria e l’attenzione, per consolidare la cultura della sicurezza sul lavoro. Oltre alla Sindaca, parteciperanno alla cerimonia anche l’assessore Giusta, il presidente del Consiglio comunale Sicari e il presidente di AFC Tricarico. La commemorazione si concluderà con le letture dell’attrice Elena Ruzza sule note della violinista Martina Mancuso. (Rpi)