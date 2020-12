Roma: Raggi, nuovo impianto di videosorveglianza per i giardini di piazza Vittorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giardini di piazza Vittorio "sono splendidi. Noi tutti siamo finalmente tornati a viverli". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Hanno riaperto il mese scorso dopo i lavori di riqualificazione e ora -dice- dobbiamo prendercene cura. Per questo abbiamo installato un nuovo impianto di videosorveglianza che sarà collegato alla sala sistema Roma gestita dalla polizia locale. Ecco le prime immagini delle telecamere posizionate per controllare il perimetro esterno e le zone interne, compresa la Casina Liberty appena restaurata dalla Sovrintendenza Capitolina. La manutenzione quotidiana è affidata al Servizio giardini e al Dipartimento ambiente, mentre la polizia locale effettua passaggi frequenti per garantire più sicurezza". (Com)