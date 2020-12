© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando intensamente, notte e giorno, a tutti i livelli, per ottenere questo risultato. Spero davvero che questi nostri sforzi siano coronati dal successo". Lo detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista a "la Repubblica" a proposito dei 18 pescatori siciliani sequestrati in Libia. (Rin)