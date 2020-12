Nepal: crisi Partito comunista, in corso riunione segretaria su posizioni contrastanti Oli-Dahal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segreteria del Partito comunista del Nepal (Ncp) si è riunita a Katmandu per discutere i documenti di entrambi i copresidenti, da mesi in conflitto: quello di Pushpa Kamal Dahal, presidente esecutivo, del 13 novembre, e quello del primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, del 28 novembre. Lo riferisce la stampa nepalese. La riunione era stata fissata per il 2 dicembre ma Oli non è intervenuto, motivando l’assenza con impegni di governo, e la seduta è stata aggiornata a oggi. Il premier, secondo quanto riferito dal suo consigliere per la stampa, Surya Thapa, sta partecipando all’incontro odierno, dopo aver inutilmente chiesto che il documento di Dahal fosse ritirato. Oli è in minoranza nella segreteria, composta da nove membri. Invece, ha la maggioranza la fazione di Dahal e di Madhav Kumar Nepal, figura di spicco con una sua corrente. Domani dovrebbe riunirsi il comitato permanente. (segue) (Inn)