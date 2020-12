Medio Oriente: Turchia accoglie progressi nella risoluzione crisi Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha accolto ieri sera i progressi compiuti nella risoluzione della crisi del Golfo, in particolare tra l'Arabia Saudita e il Qatar, principale alleato di Ankara, e oggetto dal giugno 2017 di un boicottaggio diplomatico ed economico che oltre a Riad ha coinvolto anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. "Siamo lieti degli sviluppi positivi nella risoluzione dello scontro che è in corso da giugno 2017 nella regione del Golfo", ha affermato in un comunicato stampa il ministero degli Esteri turco. Accogliendo con favore gli "sforzi sinceri" del Kuwait per risolvere la crisi, la Turchia ha chiesto la fine delle sanzioni imposte al Qatar, che ha definito "ingiuste". Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto hanno interrotto nel 2017 le loro relazioni con il Qatar, che accusano di essere troppo vicino all'Iran e di sostenere gruppi islamici radicali, accuse che Doha ha sempre negato. I quattro Paesi hanno espulso i cittadini qatarioti che risiedevano sul loro territorio, chiuso i loro confini e porti e hanno proibito agli aerei qatarioti di entrare nel loro spazio aereo. "Il nostro desiderio è vedere la crisi del Golfo risolta attraverso un dialogo senza precondizioni", ha affermato il ministero degli Esteri turco. (segue) (Res)