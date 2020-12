Medio Oriente: Turchia accoglie progressi nella risoluzione crisi Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal tentativo di colpo di stato del luglio 2016 contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la Turchia si è avvicinata sempre di più al Qatar, mentre le relazioni con l'Arabia Saudita e i suoi alleati si sono deteriorate. Il conflitto in Libia - dove la Turchia e il Qatar sostengono il Governo di accordo nazionale, mentre Emirati ed Egitto appoggiano l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar - ha aggravato le tensioni tra questi Paesi le cui relazioni si sono deteriorate in un contesto di rivalità regionale e per il sostegno dato dai turchi al Qatar nello scontro con le altre monarchie del Golfo. Tuttavia, Recep Tayyip Erdogan e il re Salman d'Arabia hanno discusso in una conversazione telefonica il 21 novembre di come migliorare i loro rapporti, in quello che è apparso un segno di distensione. (Res)