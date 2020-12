Brasile: autorità di Rio chiudono le scuole e ampliano orari centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ad interim dello stato di Rio de Janeiro, Claudio Castro, e il sindaco della città di Rio, Marcelo Crivella, hanno disposto l'adozione di nuove misure di isolamento sociale per cercare di contenere la crescita dei casi di contagio da coronavirus e di morti per Covid-19 relativa alla seconda ondata della pandemia che ha investito la città. I due in particolare hanno annunciato che saranno nuovamente chiuse le scuole e che sarà aumentato il numero di letti negli ospedali, sia nei reparti di degenza che nelle terapie intensive. In particolare Castro ha detto che quasi 400 posti letto saranno resi disponibili nelle strutture sanitarie dello stato, mentre Crivella ha detto che negli ospedali municipali saranno resi disponibili nei prossimi giorni 170 posti letto in reparto e 50 posti letto in terapia intensiva. Inoltre le autorità hanno autorizzato i centri commerciali di restare aperti 24 ore al giorno con l'obiettivo di evitare assembramenti in occasione degli acquisti di natale. (segue) (Brb)