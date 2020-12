Brasile: autorità di Rio chiudono le scuole e ampliano orari centri commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le disposizioni sono arrivate al termine di un incontro convocato dopo il Comitato scientifico della città di Rio, formato per analizzare la situazione della pandemia Covid-19, aveva suggerito l'adozione di misure di contenimento urgenti. Tra i suggerimenti inviati agli organi decisionali di stato e municipio ci sono la chiusura delle scuole, il divieto di accesso alle spiagge, la chiusura anticipata e la riduzione degli accessi in bar e ristoranti, oltre che l'aumento di controlli soprattutto sui mezzi pubblici per verificare l'uso della mascherina. Anche Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute brasiliano aveva inviato una nota presso i dipartimenti della salute di stato e municipio denunciando che la città è prossima al collasso del sistema sanitario, con il rischio di affrontare una grave situazione di generale a causa mancanza di assistenza ai malati di Covid-19. Gli esperti hanno sottolineato che il motivo dell'allerta è "la mortalità in eccesso" nel comune. (segue) (Brb)