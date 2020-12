Autostrade: Di Maio, "i Benetton fuori subito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Di Maio, in un post su Facebook, lancia un nuovo attacco alla dirigenza della società Autostrade. "I cavi del Morandi sono corrosi. E’ incollato col Vinavil. Sti c..., io me ne vado. Queste sono alcune delle intercettazioni scandalose sul crollo del Ponte Morandi", scrive il ministro degli Esteri. "Sapevano che si sarebbe potuta verificare una tragedia. Sono morte 43 persone innocenti nella frazione di un secondo. Stavano andando in vacanza, chi a lavoro, chi da un parente. Gli è crollato un ponte sotto i piedi, perché alcuni manager strapagati che avevano l’obbligo di occuparsi della manutenzione pensavano solo ai propri profitti. La magistratura parla di 'gravi condotte criminose legate a una politica imprenditoriale volta alla massimizzazione dei profitti e la riduzione delle spese, a scapito della salute pubblica'. Oggi i giudici del Riesame rivelano che questi dirigenti erano preoccupati solo a salvare la concessione. Questa concessione adesso gli va tolta. Ora, davvero, basta. I Benetton fuori, subito", conclude Di Maio. (Rin)