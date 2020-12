Coronavirus: il New Jersey non ha soldi per distribuire il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha detto che lo Stato non ha i soldi per distribuire milioni di dosi di vaccino per il Covid-19. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Per farlo, ci deve essere un solido partenariato federale e finanziamenti da parte dell'amministrazione Trump e dell'amministrazione Biden in arrivo per rendere possibile la distribuzione", ha detto Murphy. "La complessità della distribuzione che ancora ci aspetta non può essere sottovalutata... e la spesa ad essa associata non può essere sottovalutata", ha detto Murphy Il governatore ha aggiunto che "I prossimi due mesi saranno davvero, davvero duri". (Nys)