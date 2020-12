Business news: Grecia, Commissione Ue, sì a piano anticipi da 3,5 miliardi di euro per aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha riscontrato che la modifica dell'attuale programma greco di anticipi rimborsabili per sostenere le aziende colpite dall'epidemia di coronavirus è in linea con il quadro temporaneo. La Grecia ha notificato una proroga del periodo in relazione al quale l'aiuto può essere concesso, vale a dire da marzo ad agosto 2020, alcune modifiche alle condizioni di ammissibilità dei beneficiari e un aumento del bilancio totale stimato del regime, da 2 miliardi di euro a 3,5 miliardi di euro. La Commissione ha concluso che il regime, così come modificato, resta necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)