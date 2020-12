Business news: Bielorussia, debito estero aumentato del 5,8 per cento in 10 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico estero della Bielorussia dall'inizio dell'anno è aumentato del 5,8 per cento, per circa un miliardo di dollari. È quanto diffuso dal ministero delle Finanze. Al primo novembre ammontava a 18,1 miliardi di dollari. Il debito pubblico interno è aumentato dall'inizio dell'anno del 16,2 per cento. Da gennaio a ottobre sono stati attratti prestiti governativi esterni per un valore di 2,5489 miliardi di dollari, di cui 1,3915 miliardi rappresentati da obbligazioni collocate sui mercati finanziari esterni, 505 milioni di dollari da governi e banche russi, 500 milioni dal Fondo euroasiatico per la stabilizzazione e lo sviluppo, 89,7 milioni dalla Export-Import Bank of China, 54,7 milioni dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, 8 milioni dalla a Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e dalla Nordic Investment Bank. (segue) (Rum)