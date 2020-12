Business news: Banca centrale russa, calo Pil vicino al 4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo dell'economia russa si attesterà intorno al 4 per cento quest'anno e inizierà a riprendersi nel primo trimestre del 2021. E' quanto si legge nelle previsioni della Banca di Russia. "La riduzione del Pil entro la fine del 2020 si attesterà intorno al 4 per cento. Nel primo trimestre del 2021 si prevede una ripresa della crescita", si legge nel documento. Allo stesso tempo, il continuo deterioramento della situazione epidemiologica continuerà ad avere un effetto frenante sull'attività imprenditoriale nei prossimi mesi, ma non così forte come nel secondo trimestre del 2020, ha aggiunto il regolatore. Gli indicatori operativi per le prime tre settimane di novembre indicano un rinnovato indebolimento dell'attività dei consumatori, ha detto la Banca di Russia sull'economia. "Con il deteriorarsi della situazione epidemiologica, le famiglie hanno iniziato a tornare al modello di consumo osservato in primavera: un aumento della spesa per cibo e farmaci, una diminuzione della spesa per beni e servizi non alimentari. Se verranno introdotte nuove restrizioni e i dipendenti torneranno a lavorare a distanza, la domanda dei consumatori potrebbe continuare a diminuire", riferisce la Banca centrale. (Rum)