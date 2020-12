Business news: Polonia, Pkn Orlen destina oltre a investimenti strategici entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen spenderà oltre 140 miliardi di zloty (oltre 30 miliardi di euro) in investimenti strategici. Lo ha detto il presidente della compagnia, Daniel Obajtek, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Obajtek ha presentato la strategia di Pkn per la trasformazione energetica e ha indicato tra le priorità di investimento i progetti basati su tendenze di lungo termine, da quelle tecnologiche a quelle relative a consumi e ambiente. Gli investimenti mirano "a un'ulteriore diversificazione delle fonti di ricavo del gruppo e si iscrivono nell'obiettivo di lungo periodo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050", ha detto Obajtek. Ben il 50 per cento del denaro da investire sarà indirizzato a progetti relativi a "nuovi rami di business". "Cruciali sono le fonti di energia rinnovabile e un settore petrolchimico moderno e a basse emissioni", ha continuato. (Vap)