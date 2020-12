Usa: Biden, c'è ancora molto da fare per la distribuzione del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto Joe Biden ha detto che "ci sarà molto di più da fare" quando si tratterà di distribuire un eventuale vaccino contro il coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump ci ha "informato su come intende distribuire il vaccino ai vari Stati", ha detto Biden. "Ma non c'è un piano dettagliato su come far uscire il vaccino dal contenitore e farlo finire in una siringa e poi nel braccio della gente". Biden ha detto di essere d'accordo nel dare priorità ai primi soccorritori, ai residenti delle case di cura e agli operatori sanitari, ma ci deve essere anche "una certa equità nel modo in cui questo viene distribuito". Biden ha definito gli effetti di Covid-19 sulle popolazioni nere e latine una "strage". Ha detto che consegnare il vaccino a "grandi catene di farmaci non ti fa entrare in molti di questi quartieri, e non garantisce che si diffonda, quindi abbiamo molto lavoro da fare". (Nys)