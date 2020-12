Usa: giudice ordina a Trump di ripristinare il programma Daca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, di ripristinare completamente il programma Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca) introdotto per decreto dall’ex presidente Barack Obama per garantire la permanenza nel paese ai giovani immigrati giunti irregolarmente negli Stati Uniti da minorenni, a seguito dei loro genitori. La sentenza del giudice distrettuale Nicholas Garaufis, nominato da Clinton, impone al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale di pubblicare un avviso pubblico entro lunedì dicendo che accetta nuovi candidati. Sarebbe la prima volta dal 2017 che il governo ammette nuovi immigrati nel programma. I richiedenti approvati riceveranno anche un permesso di lavoro di due anni secondo la sentenza, a differenza dei permessi di un anno che l'amministrazione aveva proposto. (Nys)