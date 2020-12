Business news: Ungheria, Ibm investe quasi 10 milioni di euro in un centro di sviluppo informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società tecnologica Ibm ha deciso di investire 3,5 miliardi di fiorini (9,7 milioni di euro) per un centro di sviluppo informatico a Szekesfehrvar, in Ungheria centrale. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". L'investimento, che creerà 300 posti di lavoro, è sostenuto dal governo con un finanziamento di un miliardo di fiorini (quasi 3 milioni di euro). Ibm conta già quasi 6 mila dipendenti in Ungheria. Gli investimenti in tempi di pandemia di coronavirus sono cruciali per mantenere un'economia robusta e in grado di contrastare la crisi, ha detto Szijjarto. (Vap)