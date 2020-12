Business news: Francia, a novembre immatricolazioni a -27,03 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre in Francia l'immatricolazione di nuove automobili è calata del 27,03 per cento. È quanto emerge dai dati del Comitato costruttori francesi di automobili (Ccfa). In totale sono state immatricolate 126.048 macchine. Peugeot Socièté Anonyme (Psa) ha registrato un calo del 23,36 per cento su base annua, mentre per Renault l'abbassamento è stato del 34,16 per cento. Complessivamente dall'inizio dell'anno le vendite di automobili nuove in Francia sono calate del 26,92 per cento in Francia. (Frp)