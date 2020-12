Business news: Ocse, economia ceca a -3,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Repubblica Ceca si contrarrà del 3,5 per cento nel 2020. E' la previsione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo rapporto di dicembre. L'Ocse preconizza anche una crescita del 2,9 per cento nel 2021 e del 3,8 per cento nel 2022. Dopo una significativa ripresa nel terzo trimestre del 2020, ascrivibile a un recupero dei consumi e alle misure di sostegno economico del governo, le nuove restrizioni introdotte per contenere la diffusione di una seconda ondata di contagi da coronavirus avranno un effetto negativo nel quarto trimestre. La domanda interna dovrebbe riprendersi dall'anno prossimo, anche grazie alle speranze di un vaccino efficace. Il dato relativo all'inflazione la pone al 3,4 per cento nel 2020, al 2,3 nel 2021 e al 2,6 nel 2022. Il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il picco l'anno prossimo con il 5,5 per cento. Quest'anno il tasso è proiettato al 3,8 per cento, nel 2022 al 4,3. (Vap)