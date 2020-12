Business news: Ocse, calo del 4,1 per cento nel 2020 in Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria registrerà nel 2020 un calo del Prodotto interno lordo (Pil) del 4,1 per cento, a cui seguirà una lieve ripresa. É quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche presentato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Le previsioni vedono una crescita del 3,3 per cento nel 2021 e del 3,7 per cento nel 2022. Le conseguenze della pandemia hanno avuto in Bulgaria un impatto inferiore rispetto a molti altri Paesi europei, secondo quanto osservano gli esperti Ocse. La ripresa nei prossimi due anni sarà guidata da un aumento della domanda interna e da una moderata ripresa delle esportazioni. Tra le misure più importanti da adottare, secondo l'Ocse, è il sostegno fiscale a famiglie e imprese oltre che un'iniezione di denaro attraverso elevati investimenti pubblici. Gli investimenti privati rimarranno invece contenuti a causa della sostanziale incertezza data dalla pandemia. (segue) (Seb)