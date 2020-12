Business news: Ucraina, produzione edile cresciuta dell'1,9 per cento su base annua in primi dieci mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-ottobre 2020, la produzione edile dell'Ucraina è cresciuta dell'1,9 per cento su base annua. Questo quanto emerge dai dati forniti dal Servizio statale di statistica dell'Ucraina. Nei primi dieci mesi del 2020, il volume totale dei prodotti da costruzione dell'Ucraina ha raggiunto i 140,9 miliardi di grivnie (4,1 miliardi di euro) , ovvero l'1,9 per cento in più rispetto a gennaio-ottobre 2019. Di questo importo, le nuove costruzioni hanno rappresentato il 37,6 per cento, le riparazioni (comprese le opere di manutenzione) sono state pari al 34,8 per cento, le attività di ricostruzione il 27,6 per cento. (Rum)