Business news: Deutsche Bank taglierà 350 posti nel private banking entro il 2022

- Entro il 2022, Deutsche Bank taglierà 350 posti di lavoro nel settore del private banking, pari a circa un terzo del totale, nelle sedi di Bonn e Francoforte sul Meno. È quanto reso noto dal vicepresidente di Deutsche Bank, Karl von Rohr. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la ristrutturazione del personale è oggetto di trattativa tra il maggiore istituto di credito tedesco e i sindacati. Per von Rohr, si tratta di “un traguardo importante” sulla strada per rendere il private banking di Deutsche Bank “più snello e, in ultima analisi, più competitivo”. L'obiettivo è ridurre i costi delle attività al dettaglio. La banca ha quindi negoziato da tempo con i rappresentanti dei dipendenti ulteriori riduzioni di personale nel settore operazioni, in cui sono raggruppate le attività amministrative, e nelle due sedi di Francoforte e Bonn. Inoltre, Deutsche Bank intende vendere Postbank Systems, consociata per la tecnologia dell'informazione di Postbank, acquisita dalla prima banca tedesca tra il 2009 e il 2015. (Geb)