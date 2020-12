Business news: Serbia, avviata la costruzione dell'impianto di desolforazione in centrale Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata presso il blocco B della centrale termoelettrica Nikola Tesla B di Obrenovac, nei dintorni di Belgrado, la costruzione di un impianto di desolforazione. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'investimento ha un valore di 210 milioni di euro. Alla cerimonia erano presenti la ministra delle dell'Energia della Serbia, Zorana Mihajlovic, la ministra dell'Ambiente, Irena Vujovic, il direttore dell'Ente statale serbo per l'energia elettrica (Eps), Milorad Grcic, e il direttore dell'azienda giapponese Mitsubishi Power Shinichiro Mitsuyama, che si occuperà della realizzazione dell'impianto. Era infine presente l'ambasciatore del Giappone a Belgrado, Tokahita Katsumata. Mihajlovic ha dichiarato che questo progetto è di fondamentale importanza per migliorare la situazione ambientale del Paese. "Tutto questo doveva essere risolto molto prima, ma è importante che abbiamo iniziato. Tutti i progetti riguardanti Eps saranno realizzati molto più velocemente, compreso il progetto di desolforazione a Kostolac", ha detto la ministra in riferimento alla centrale termoelettrica nell'omonima località della Serbia centrale. (Seb)