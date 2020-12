Business news: Spagna, governo approva piani da 4,3 miliardi per promuovere banda larga e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato i piani per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione per promuovere la banda larga ad alta velocità e la rete 5G con un investimento congiunto di 4,3 miliardi di euro. La ministra delle Finanze e portavoce del governo, Maria Jesus Montero, ha evidenziato che saranno gli "assi" principali dell'agenda digitale del Paese nei prossimi 5 anni e mobiliteranno investimenti privati per oltre 24 miliardi di euro. Uno degli obiettivi principali dell'esecutivo è quello di raggiungere il 100 per cento di copertura della popolazione con reti fisse a banda larga ad alta velocità (100 megabit al secondo) entro il 2025. Secondo il ministero dell'Economia e della Trasformazione digitale, la copertura in fibra ottica nelle zone rurali in Spagna raggiunge attualmente il 46 per cento della popolazione, il doppio della media europea. Un'altra importante area di intervento riguarderà la connettività per le aziende (zone industriali, centri logistici o aree commerciali). Per quanto riguarda la rete 5G, la ministra Montero ha indicato che sono già stati stanziati 300 milioni di euro nella prossima legge di bilancio. (Spm)