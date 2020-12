Business news: porto ucraino Mariupol, aumentati volumi di trasbordo merci del 11,2 per cento fra gennaio e novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo compreso fra gennaio-novembre 2020, il porto commerciale marittimo di Mariupol, in Ucraina, ha aumentato i volumi di trasbordo delle merci dell'11,2 per cento, da 5.150 a 5.725 milioni di tonnellate. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Durante il periodo di rendicontazione, il maggiore aumento è stato registrato nel trasbordo di metalli ferrosi, di quasi il 32 per cento, la raccolta di cereali, del 23,4 per cento e del materiale da costruzione, con il 9,2 per cento. Nel periodo gennaio-novembre 2020, il porto commerciale di Mariupol ha gestito 466 navi, ovvero 39 navi in più rispetto al periodo di riferimento dello scorso anno (417 navi). (Rum)